Otwarcie kebabu Mangal Döner Łukasza Podolskiego w Zabrzu coraz bliżej. Ile jego kebab kosztuje w Kolonii? ZDJĘCIA

Sieć Mangal Döner w Niemczech ma już wyrobioną markę. Jego produkty będą już wkrótce dostępne także w Polsce. Piłkarz Górnika przygotowuje się do otwarcia punktu sprzedaży kebabów na Placu Wolności w Zabrzu.

- Bardzo dobrze wszystko idzie, ale nie powiem kiedy otwarcie, bo jak się spóźnię to wszyscy będą mówić bez przerwy "co z tym kebabem?". Ale będzie wcześniej niż czwarta trybuna, to się mogę założyć. Prace są, dużo trzeba zrobić, bo lokal był w kiepskim stanie. Ważne, ze biznes dobrze idzie, w Niemczech wszystko pasuje - podkreśla były mistrz świata.

Miejsce po legendarnym zabrzańskim McDonaldsie, gdzie ulokuje się biznes Łukasza Podolskiego, budzi duże zainteresowanie mieszkańców.

Piłkarz posiada w Niemczech także lodziarnie i firmę odzieżową. Sieć kebabów liczy 10 restauracji - sześć w Kolonii oraz w Bonn, Dusseldorfie, Bergheim i Bergisch Gladbach. Ceny zaczynają się od 6,90 euro.