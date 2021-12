Otwarcie Szczytu Cyfrowego ONZ. Premier Mateusz Morawiecki: To wyzwanie na miarę XXI wieku, któremu możemy sprostać tylko wspólnie Marcin Śliwa

Adam Jankowski

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach trwa kolejny dzień Szczytu Cyfrowego ONZ IGF 2021. Po wczorajszym tzw. dniu zero odbyła się dziś oficjalna inauguracja wydarzenia. Na międzynarodowym forum głos zabrał premier Mateusz Morawiecki: "Internet to wielka broń. Zarządzanie tą przestrzenią to wyzwanie na miarę XXI wieku, któremu możemy sprostać tylko wspólnie".