Otwarto nową stanicę wodną w Dolinie Pięciu Stawów w Katowicach. Na uczestników wydarzenia czeka dzisiaj wiele atrakcji, również harcerskich

Od soboty, 11 czerwca można już korzystać z nowej stanicy wodnej w Dolinie Pięciu Stawów w Katowicach, jaka powstała w miejscu poprzedniej konstrukcji, którą całkowicie zdemontowano pod budowę trzykondygnacyjnego budynku, wyposażonego między innymi w hangar na łodzie, żaglownię, szkutnię. Ponadto, mieszczą się tam sale spotkań, zaplecze kuchenne oraz sanitarne. Co więcej, przestrzeń w otoczeniu stanicy wypełniają alejki z nowym oświetleniem, nie zabrakło także kei, pomostu, infrastruktury kąpieliskowej czy altany na grilla.

Oficjalne otwarcie stanicy połączone jest z całodniowym harcerskim świętowaniem

Sobotnie otwarcie nowej stanicy wodnej w Dolinie Pięciu Stawów w Katowicach zbiegło się z obchodami 90. rocznicy powstania 10. Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. gen. Mariusza Zaruskiego oraz 65-lecia ciągłej pracy. Całodniowe świętowanie rozpoczęła o godzinie 9.30 uroczysta Msza święta, która była sprawowana w kościele w Szopienicach. Po Eucharystii, uczestnicy wydarzenia wzięli udział w przemarszu, jaki w towarzystwie orkiestry skierował się do siedziby harcerzy. Kolejne punkty obchodów harcerskiego święta to uroczysty apel wraz z przecięciem wstęgi oraz wystąpieniami gości, defilada lądowa i wodna, poczęstunek dla przybyłych uczestników wydarzenia, a także piknik żeglarski, występy zespołów, regaty, gry i animacje, które potrwają aż do wieczora. Zwieńczeniem całodniowego świętowania będzie o godzinie 20.00 uroczyste ognisko harcerskie, a wspólne biesiadowanie zakończy pożegnalny krąg.