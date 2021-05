Otworzą zaporę nad Zalewem Rybnickim. Popularne miejsce spacerowiczów i rowerzystów będzie dostępne w majówkę

Betonowe zapory na Pogorii IV. Nie dojedziesz już samochodem nad wodę i na plażę. Koniec z samowolką

Nad Pogorią IV od strony Wojkowic Kościelnych pojawiły się ogromne, betonowe zapory. Koniec z samowolką. Co to oznacza? Na plażę nie wjedziemy już samochodami czy kamperami, co działo się nagminnie w ostatnich letnich miesiącach. A nad samą wodą powstawały ogromne letnie obozowiska.