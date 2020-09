Otylia Jędrzejczak poprowadzi w Katowicach i w Rybniku warsztaty dla dzieci Otylia Swim Tour

Pierwszym miastem, które w ramach jesiennego touru odwiedzi mistrzyni olimpijska razem ze swoim sztabem, będą Świebodzice na Dolnym Śląsku. Zajęcia zaplanowano na 13 września.

We wrześniu Otylia Jędrzejczak spotka się jeszcze z adeptami pływania w Łodzi (27 września), a 3 i 24 października przyjedzie kolejno do Katowic i Rybnika.

– Dla mnie i wszystkich współpracujących przy projektach mojej fundacji największym szczęściem jest to, że będziemy mogli wreszcie wrócić do tego, co kochamy. A kochamy m.in. dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem z dziećmi – mówi Otylia Jędrzejczak.