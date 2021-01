Otylia Jędrzejczak pożegnała swojego trenera. Wzruszający wpis mistrzyni

Żegnaj Trenerze [*][*][*]

Smutna wiadomość dotarła do środowiska pływackiego, odszedł wybitny trener SMS Racibórz, AZS AWF Warszawa, przez wiele lat trener wyszkolenia PZP, mąż, tata i dziadek.

Gdy zostałam powołana do pierwszych zawodów kadry wystawił mnie 200 motylkiem, powiedziałam, że nie będę tego pływała, a on powiedział bedziesz 🙂

Usłyszałam wtedy pamiętaj "pierwszą setkę pływa się z głową a drugą z sercem" i tak zawsze to moje 200 pływałam !!!

W mojej pamięci zostanie trener na zawsze!