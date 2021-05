"Ożenek" tym razem dojdzie do skutku? Premiera w Teatrze Mieskim w Gliwicach

Premiera w Teatrze Miejskim w Gliwicach

Czy "Ożenek" tym razem dojdzie do skutku? Trzymamy mocno kciuki, bo spektakl w Teatrze Miejskim w Gliwicach przekładano z powodu obostrzeń pandemicznych. Teraz premierę zapowiedziano go na 29 maja, a przedpremierowe pokazy na weekend 22 i 23 maja.

Odmrażanie teatrów idzie szybciej niż się wszyscy spodziewali - cieszą się w gliwickim teatrze. I zapraszają na odkładany "Ożenek". Już w najbliższy weekend 22-23 maja Teatr Miejski w Gliwicach ma możliwość zaproszenia swoich widzów na swoje spektakle, co na pewno ucieszy zarówno widzów, jak też występujących na scenie artystów.