Pacjenci odzyskali wzrok w szpitalu w Katowicach. "To cud, że widzę". Pani Elżbieta jako pierwsza w Polsce pacjentka z aniridią

Koronawirus. Okuliści w czasie pandemii mają ręce pełne pracy. Zdalna nauka i praca bardzo źle wpływają na nasz wzrok

Trwająca rok pandemia koronawirusa, wielu zmusiła do przejścia na naukę i pracę zdalną, a co za tym idzie wpłynęła także na nasz wzrok. Do okulistów coraz częściej zgłaszają się osoby, które skarżą się m.in. na pogorszenie widzenia. - Pacjentów jest zdecydowanie więcej. Zarówno dzieci, młodzieży i nauczycieli, jak i innych osób, które pracują zdalnie. Zmagają się oni z całą paletą nasilających się objawów, które wpływają na jakość widzenia: zespołem suchego oka, pojawianiem się mgły przed oczami, narastaniem krótkowzroczności, bólem oczu, ale i głowy - mówi lek. okulista Justyna Krowicka, ordynator kliniki Gemini w Ostrawie, gdzie co roku leczy się setki polskich pacjentów.