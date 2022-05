Paczka 202 mieszkaniowych okazji inwestycyjnych w 15 miastach. Inwestycyjny Dzień Otwarty

Na czym polega akcja promocyjna? To nowa pula i nowa szansa na zakup mieszkania. Lokale z pakietami bonusów dostępne są w inwestycjach z aktualnej oferty dewelopera w: Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Siewierzu, Sosnowcu, Toruniu, Tychach, Warszawie, Wieliczce oraz Wrocławiu.

- W obecnej akcji promocyjnej postanowiliśmy odpowiedzieć na potrzeby klientów inwestycyjnych, którzy w dobie galopującej inflacji szukają inwestycji, które pozwolą im uchronić posiadane oszczędności przed utratą wartości w czasie. W naszej ocenie nieruchomości to wciąż jedna z najatrakcyjniejszych form lokowania kapitału. Dodając do mieszkań pakiety bonusów zwiększamy tę atrakcyjność, tworząc nie tylko okazję do inwestowania, ale również oszczędzania. Pakiety bonusów, które przygotowaliśmy na tę okazję sięgają prawie 100 tys. złotych. Dodatkowo, 14 maja wszystkich zainteresowanych lokowaniem oszczędności w nieruchomości, zapraszamy do naszych biur sprzedaży na Inwestycyjny Dzień Otwarty. To doskonała okazja, by porozmawiać o nieruchomościach z naszymi doradcami, którzy będą do dyspozycji klientów od godz. 9.00 do 14.00. – mówi Łukasz Tekieli, dyrektor ds. sprzedaży w Grupie Murapol.