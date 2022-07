Pada deszcz, a ty na urlopie? Nie wiesz co robić? Zobacz TOP15 polskich komedii, które na pewno odczarują deszczowy dzień. To już klasyki Barbara Romańczuk

Los dwójki dzieci, Zosi i Janka, spędza sen z powiek Mańkowi Koseli. Żadna z pociech nie wstąpiła jeszcze w związek małżeński. Ojciec stawia sobie za punkt honoru doprowadzenie ich do ołtarza. archiwum, https://filmy.fandom.com/, wikipedia Zobacz galerię (15 zdjęć)

Sezon urlopowy ruszył pełną parą. Spędzamy go na różne sposoby... Jedni wyjeżdżają na egzotyczne wakacje, inni do polskich miejscowości, a pozostali odpoczywają w domu. Przez najbliższe dni ma towarzyszyć nam bardziej barowa pogoda. Co robić kiedy za oknem deszcz i wiatr? Warto przypomnieć sobie kultowe polskie komedie, które rozbawiają do łez. Mogą poprawić nasz nastrój bardziej niż nam się wydaje. Widziałeś już wszystkie? Sprawdź