Pada śnieg. Zima atakuje w ostatni weekend listopada. Kierowcy muszą uważać. Co mówi prognoza pogody na 26-28.11.2021?

Śnieg w ostatni weekend listopada. Zima atakuje

Prognoza pogody na weekend 26-28.11.

Opady te w nocy będą przemieszczać się w kierunku północno-wschodnim, nad Ziemię Świętokrzyską, częściowo Lubelszczyznę, Mazowsze oraz woj. łódzkie po Podlasie. Miejscami będą one intensywne, lokalnie spadnie do 10 cm śniegu.

Do piątkowego wieczoru miejscami spaść może do 10 cm śniegu.

W sobotę opady odsuną się nad północny wschód kraju, miejscami spaść może tam do 8 cm śniegu. Zrobi się też chłodniej, temperatura minimalna od -2°C do 2°C, natomiast temperatura maksymalna od 0°C do 2°C, jedynie w niedzielę na wschodzie kraju do 6°C.