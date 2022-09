Pakował do pociągów co mu się podobało i nawinęło pod rękę. Ogołocił Śląsk, bo mógł

Sowieci nie zamierzali zostawić polskiej administracji na Górnym Śląsku żadnych wartościowszych poniemieckich dóbr, chociaż głównie wywozili urządzenia zakładów przemysłowych. Ale zabytki nie były im obojętne; całe wagony wypełniali obrazami, meblami, starymi książkami, porcelaną i tkaninami ze śląskich kamienic, willi i pałaców. Rzadko jednak wiedzieli, co jest naprawdę wysokiej klasy, to miała ocenić działająca na tyłach frontu brygada trofiejna (zdobyczna) Komitetu do spraw Sztuki ZSRR. Na Śląsku szefem takiej brygady został Borys Filippow, dotąd skromny intendent moskiewskiego teatru. Nie spodziewał się tego, co zobaczy w Gliwicach. Wkrótce po przyjeździe zanotował: ,,Wielki komfort. Jeszcze przed miesiącem nie mógłbym sobie wyobrazić, że będę uczestniczyć w wycieczce do kapitalizmu.” Brał z tego kapitalizmu co tylko się dało i wpadło mu w ręce.

Borys Filippow, podpułkownik Armii Czerwonej, dowódca specjalnej grupy poszukiwawczej skarbów kultury na Śląsku, pisał pamiętnik. Dzięki temu wiadomo, jak tzw. brygady trofiejne wywozily z Gliwic, Zabrza i Bytomia dzieła sztuki i cenne zabytki.

W 1995 roku w Niemczech wyszła książka ,,Beutekunst’’ (Łupy kulturalne), autorstwa rosyjskich historyków sztuki pracujących za granicą Konstantina Akinsza i Grigorija Kozłowa. Autorzy dotarli do zapisków Filippowa, który, jak się okazało, wiedział, że najcenniejsze dzieła zostały wywiezione z górnośląskich miejscowości na zachód i ukryte. Ale wciąż pozostawało tutaj wiele skarbów, które go interesowały. Zresztą zgodnie z odgórnym rozkazem, nie miał przebierać, tylko pakować szybko to, co mogło udekorować i wzbogacić sowieckie instytucje. Filippow szukał zwłaszcza starych, oprawionych w skórę książek, których znalazł dużo. Twierdził, że walały się po podłodze, nikt ich nie potrzebował i nikt się nimi nie zajmował. Nie dodał, że właściciele uciekli, a polskich instytucji jeszcze nie było. Co prawda, pojawili się już szabrownicy, ale ci książki raczej omijali. Filippow pochwalił się, że do Muzeum Puszkina w Moskwie wysłał ze ,,swojego” regionu aż 40 tys. najcenniejszych ksiąg.

Przy pomocy kobiet i dzieci pod nadzorem