Pałac w Rzuchowie będzie odbudowany. Cegła po cegle. "To ma być pałac nauki i kultury" - mówi Janusz Gładysz

Pałac w Rzuchowie przejdzie renowację

Rok 1896: Przez balustradę sporego balkonu z gracją przechyla się Stefania Himml. Oczami wodzi po okazałym dziedzińcu i przylegającym do niego parku. Wzrokiem szuka swojej ukochanej córki - Eleonory. O jest, siedzi na ławeczce pod tym niewielkim jeszcze dębem, który zasadziliśmy.

Rok 1936: Na wieży z notatkami do nauki języka francuskiego, rozsiadła się młodziutka 16-letnia Ewa. Oui monsieur-powtarza co rusz. Nagle drzwi otwierają się i do wieży wbiega zdyszana Anna. - Ewka zaczynamy - krzyczy i biegnie po stromych schodach w dół. Ale co ? - odpowiada ta. - Jak to co, zajęcia z rachunków - odpowiada.

Rok 1967: 6-letnia Kasia wypłakuje oczy w swoim niewielkim pokoiku na pierwszym piętrze. Pod pachą ściska szmacianą lalkę, jedyną jaką ma. - Kasiu co się stało ? - dopytuje wychowawczyni. - Jacek powiedział, że mama i tata mnie zostawili, bo mam rude włosy i jestem brzydka. - Kochanie, ja cię kocham bardziej niż się da opowiedzieć. A twoje włosy wcale nie są rude… one mają ognisty kolor - odpowiedziała kobieta.