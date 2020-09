Pałac we Włodowicach przejdzie przemianę. Gmina chce zadbać o swój zabytek

- Dzięki wsparciu starosty powiatu zawierciańskiego, który pomógł nam w zdobyciu funduszy na prace w parku przy ruinach pałacu, udało nam się doprowadzić je do dużo lepszego stanu niż wcześniej – mówi Adam Szmukier, wójt Włodowic.- Teraz pozwalają na bardziej swobodne niż kiedyś, podejście do pałacowych ruin – mówi.

Ruiny otoczone są sporym parkiem, pełnym drzew i krzewów, które jeszcze do niedawna bardzo ograniczały możliwość dostania się w okolice obiektu. Jak się okazuje, to właśnie od tego, wójt gminy Włodowice, Adam Szmukier, rozpoczął działania związane z przejęciem terenu i ruin pałacu.

Wykreślone z listy zabytków w 2010 roku, ruiny pałacu stojącego we Włodowicach są własnością Skarbu Państwa. Pojawiało się w przeszłości wiele dyskusji na temat tego, czy i kiedy gmina powinna starać się o to, by stały się jednak jej własnością.

-Złożyłem projekt uchwały w Radzie Gminy Włodowice, by wyraziła zgodę na przejęcie pałacu. Byłem inicjatorem tego już kilka lat temu. Zdajemy sobie sprawę z tego, iż podejmujemy się bardzo odpowiedzialnego zadania - dbania o naszą historię. Zwróciliśmy się z tym także do starosty, który wniosek popiera, niebawem podpiszemy akt notarialny i gmina przejmie pałac. Jest to dla nas naprawdę bardzo ważne – dodaje wójt Włodowic.

Samo przejęcie obiektu, nie będzie jednak oznaczało, iż będzie można nazwać go wizytówką gminy. To będzie dopiero pierwszy krok w tym kierunku. Obiekt na pewno potrzebuje wielu prac, by móc przykuć uwagę przyjeżdżających na Jurę turystów.