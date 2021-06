Pałacyk w Parku Zamkowym w Mysłowicach oficjalnie otwarty. Będzie tu sala ślubów

W Parku Zamkowym w Mysłowicach mogliśmy już od jakiegoś czasu podziwiać piękny budynek. Mały pałacyk przykuwał uwagę i intrygował już z daleka. Kiedyś był tu budynek Sanepidu, a później budowla popadła w ruinę. Jeszcze kilka lat temu mieszkańcy skazali go na straty, dziś pewnie niektórzy przecierają oczy ze zdziwienia. Oficjalne otwarcie budynku odbyło się we wtorek 14 czerwca.

Wydarzenie podzielone było na dwie części. Pierwsza, oficjalna, to przemowy i przecięcie wstęgi. Zaproszeni goście oraz mieszkańcy mogli zobaczyć, co znajduje się w środku budynku. Otwarcie zdobyły prace uczniów z Przedszkola Plastycznego nr 4 w Mysłowicach. Na gości czekał także pyszny poczęstunek, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. W drugiej części przygotowano atrakcje dla dzieci. Był dmuchany zamek, baloniki, warsztaty czy wielkie dmuchane bańki.

- Chcemy dotrzeć do osób, które mają problem z wejściem na rynek pracy, nie umieją się na nim utrzymać lub mogą czuć się zagubieni w dzisiejszym świecie. Chcemy aktywizować dwoma modelami. Jeden to taki model zawodowy, gdzie mamy na przykład szkolenia zawodowe i współpracujemy tutaj z Powiatowym Urzędem Pracy. Drugi model jest społeczny. Mamy przeróżnie spotkania i szkolenia. Można po prostu przyjść i porozmawiać. Wielu z nas brakuje po tej izolacji kontaktu z drugim człowiekiem. Jesteśmy nastawiani na to, by wysłuchać kogoś, kto jest w potrzebie - powiedziała Sonia Rzeczkowska, prezes stowarzyszenia MOST.