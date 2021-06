Palmiarnia Miejska w Gliwicach będzie zamknięta! Pospieszcie się z odwiedzinami

Palmiarnia Miejska w Gliwicach

27 czerwca jest ostatnim - przed dwumiesięczną przerwą - dniem, kiedy można będzie odwiedzać palmiarnię w Gliwicach.

Od poniedziałku będzie nieczynna - na dwa miesiące. W tym roku nie będzie to tradycyjna przerwa techniczna, ale także remont jednego z pawilonów - jeśli chcemy pójść do palmiarni, to mamy czas do najbliższej niedzieli, 27 czerwca.