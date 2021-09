Palmiarnia w Gliwicach po remoncie bije rekordy popularności. Sprawdźcie dlaczego!

Palmiarnia w Gliwicach bije własne rekordy popularności. Tylko w ciągu pierwszych kilku dni po przerwie, spowodowanej remontem - odwiedziło to miejsce ponad 3 tysiące osób. Dlaczego walą tam tłumy? Przekonajcie się. To doskonała propozycja na rodzinną wycieczkę, wypad we dwoje. Wybierzecie się raz - będziecie wracać.

Spacer w gorących klimatach

Palmiarnia zamknęła podwoje na dwa miesiące - teraz jest już czynna po remoncie, obejmującym m.in. wiele koniecznych prac, a dla zwiedzających najbardziej widoczna to wymiana ścian pawilonu historycznego, od początku września.

Dlaczego zwiedzający zjawiają się tu tłumnie i palmiarnia co roku bije własne rekordy popularności? Nas to nie dziwi: bo to naprawdę wyjątkowe miejsce, w dodatku - prowadzone z pasją.