Palmy na rynku w Chorzowie: Truda i Bercik wróciły! Operacja stawiania palm daktylowych. Zobacz zdjęcia z powrotu palm na chorzowski rynek

Na rynek w Chorzowie powróciły palmy. Przed gmachem Urzędu Miasta stoi już Truda i Bercik. Mieszkańcy wyczekują jeszcze powrotu Hildy. W czwartek rano, 13 maja, odbyła się operacja stawiania palm. To nie takie łatwe zadanie. Palmę trzeba było przetransportować, a następnie ustawić. Potrzebny był ciężki sprzęt, by nie uszkodzić egzotycznych roślin i postawić je na płytach rynku.

- Jak zwykle palmy będą z nami całą wiosnę i lato, aż do momentu, w którym warunki atmosferyczne przestaną być dla nich korzystne - mówi Kamil Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Chorzowie.

Chorzów dołączył do grona miasta z palmami w czerwcu 2019 roku. Na nowym rynku w Chorzowie stanęły trzy palmy. Mieszkańcy nadali im imiona. Stanęło na Hildzie, Trudzie i Berciku. Kalifornijski wizerunek miasta kosztował Chorzów ok. 20 tysięcy złotych. Dwie palmy do Chorzowa przyjechały z Palmiarni Miejskiej w Gliwicach, a trzecia została kupiona w Łodzi.