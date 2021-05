Palmy w Katowicach wracają nad Rawę. Jesień, zimę i początek wiosny spędziły w nasłonecznionej hali

W ostatnich dniach pogoda jest naprawdę wyśmienita. Słoneczny weekend, a później początek tygodnia, kiedy we wtorek i środę (11-12 maja) temperatura w Katowicach zbliżyła się, a nawet przekroczyła 30 stopni Celsjusza. Niebo niemal bezchmurne.

Zapytaliśmy w Urzędzie Miasta Katowice, kiedy egzotyczne drzewa wrócą na swoje miejsce. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że nie ma jeszcze konkretnego terminu, ale wkrótce zostanie on podany do wiadomości publicznej. Wszystko wskazuje na to, że palmy pojawią się jeszcze w maju.