Pamiątki z podróży, za które można posiedzieć. Edukowanie podróżnych wciąż jest potrzebne

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach przygotowała na lotnisku w Pyrzowicach akcję edukacyjną na temat przedmiotów, których nie wolno przywozić z wakacji. Celnicy między innymi pokazali walizkę, która wygląda na zwyczajną, ale gdyby naprawdę trafiła w ich ręce, jej właściciel miałby duże kłopoty. Mógłby nawet trafić do więzienia za przemyt.

Na urządzeniu rentgenowskich do badania bagażu zawartość walizki zalśniła różnymi barwami, głównie jednak zieloną i pomarańczową. A to oznacza, że może chodzić o zakazane przedmioty. Na ekranie urządzenia rafa koralowa wyświetliła się zielono, a nalewka na wężach na pomarańczowo. Takie pamiątki, najczęściej zabierane z egzotycznych krajów do Polski, są natychmiast konfiskowane przez Służby Celno-Skarbowe. Kary bywają dolegliwe.

- Wakacje w pełni, mnóstwo turystów korzysta z katowickiego lotniska, jesteśmy tutaj i my, żeby przestrzegać podróżujących, czego absolutnie nie wolno przewozić w bagażu turystycznym - mówiła Grażyna Kmiecik z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. - Pokazujemy, jakie rzeczy ujawniamy i zatrzymujemy. Ich przewożenie to przestępstwo, za które grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna i oczywiście przepadek zakazanej pamiątki.