Pan Torpeda już po operacji! Lekarze z Krakowa usunęli chłopcu guza mózgu. Operacja się udała

Pan Torpeda czyli Natan Gajk, 6-letni chłopiec z Sosnowca walczy ze złośliwym nowotworem. Polska poznała go, dzięki cioci Marcie Witeckiej, która szczegółowo opisuje jego stan zdrowia. 7 maja lekarze z Krakowa zdecydowali się przeprowadzić operację. Cały Internet trzymał za Natana kciuki. Pomogły. Operacja się udała.

Pan Torpeda, pod takim pseudonimem na Twitterze znany jest 6-letni Natan Gajk z Sosnowca. Chłopiec od trzech lat zmaga się z nowotworem złośliwym. Chłopczyk leczy się w w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. I to właśnie tam od dłuższego czasu wyczekuje na operacje usunięcia guza mózgu.

Początkowo ta była zaplanowana na 6 maja, do szpitala przewieziono śmigłowcem 15-letniego chłopca spod Wadowic, który wymagał natychmiastowej operacji. Natan trafił na stój operacyjny 7 maja. Cała Polska trzymała za chłopca kciuki i wyczekiwała informacji od jego cioci Marty Witeckiej, a ta o godzinie 12.30 poinformowała, że operacja Natana się udała.

- Guz wyjęty w całości, potwierdzony śródoperacyjnie -przerzut neuroblastomy (nie coś nowego). Przewieziony właśnie na OIOM, gdzie zostanie 1-2 dni. Teraz rekonwalescencja i do boju! Poszedł jak Torpeda. Pełne wzruszenie - czytamy we wpisie Marty Witeckiej, cioci Natana na Twitterze.

Od tej operacji, uzależnione było dalsze leczenie Pana Torpedy.

Przypominamy. Wszystko zaczęło się w październiku 2018 roku. Natanek miał wtedy niecałe 5 lat. Bolał go brzuch, aż dostał skierowanie na konsultacje do szpitala (Centrum Pediatrii w Sosnowcu) z podejrzeniem zapalenia wyrostka robaczkowego. Po wstępnych wynikach badań Natana skierowano pilnie do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Dopiero tam rodzina chłopczyka poznała diagnozę: rak - neuroblastoma - guz nadnercza, IV stopień złośliwości, z rozsiewem do węzłów chłonnych brzusznych, śródpiersiowych, obojczykowych oraz do szpiku i do kości udowej. Chłopczyk trafił na oddział onkologiczny katowickiego GCZD.

Zaczęła się walka o jego życie. Przeszedł wiele cykli chemioterapii, rozległą operację wycięcia guza oraz 14 cykli naświetlań. Jest po przeszczepie szpiku kostnego, ma za sobą także immunoterapię - już w szpitalu w Krakowie (w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie).

Niestety rak powrócił i to z przerzutami. Natanek ledwo przeżył leczenie. W maju 2020 roku miał pierwszy nawrót choroby, w 2021 - kolejny, tym razem z przerzutem guza do mózgu, a także do szpiku kostnego i węzłów chłonnych. Chemioterapia zwalczyła nowotwór w szpiku Natanka, dzięki czemu możliwa jest operacja usunięcia guza mózgu. Jednak by operacja była możliwa, musiały się poprawić wyniki badań chłopca. Pseudonim "Pan Torpeda" wymyśliła jego lekarka jeszcze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka, gdy Natanek przechodził pierwsza chemioterapię.

