Pan Torpeda na Bolidach Formuły 1. Alfa Romeo Racing Orlen zamieściło rysunek chłopca zmagającego się z ciężką chorobą

Rysunek Pana Torpedy na bolidzie Formuły 1

Pan Torpeda walczy o życie od 3 lat

Walka Natanka trwa od 2018 roku, gdy miał 5 lat. Chłopca bolał brzuch. Dostał skierowanie na konsultacje do szpitala (Centrum Pediatrii w Sosnowcu) z podejrzeniem zapalenia wyrostka robaczkowego. Po wstępnych wynikach badań Natana skierowano pilnie do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Dopiero tam jego rodzina poznała diagnozę: rak - neuroblastoma - guz nadnercza, IV stopień złośliwości, z rozsiewem do węzłów chłonnych brzusznych, śródpiersiowych, obojczykowych oraz do szpiku i do kości udowej. Chłopczyk trafił na oddział onkologiczny katowickiego GCZD. Zaczęła się walka o jego życie.