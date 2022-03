Pani Maria Pyzowska świętowała 101. urodziny! Dziś mieszka w Czeladzi, ale urodziła się na ukraińskiej ziemi

Jak poinformował burmistrz Czeladzi, pani Maria - choć ma polskie korzenie - urodziła się na terenie dzisiejszej Ukrainy.

- Wywieziona na przymusowe roboty do Niemiec, po wojnie przybyła do Czeladzi i tak, jak dzisiejsi uchodźcy, liczyła na pomoc i wsparcie mieszkańców naszego miasta. Oczywiście pomoc znalazła i mieszka u nas do dziś, ciesząc się, że po takim czasie jest już przecież pełnoprawną czeladzianką - przekazał Zbigniew Szaleniec.