Pani Maria z Czeladzi skończyła 102 lata! Najstarsza mieszkanka miasta świętowała urodziny w gronie rodziny. Były też życzenia od władz

- Oczywiście pomoc znalazła i mieszka u nas do dziś, ciesząc się, że po takim czasie jest już przecież pełnoprawną czeladzianką - mówi Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi.

Jak przekazały władze miejskie Czeladzi pani Maria wywieziona została na przymusowe roboty do Niemiec. Po wojnie przybyła do Czeladzi i tak, jak dzisiejsi uchodźcy, liczyła na pomoc oraz wsparcie mieszkańców miasta.

Pani Maria Pyzowska, mieszkanka Czeladzi, obchodziła 5 marca swoje 102 urodziny. Wiek to piękny, a czeladzianka nadal cieszy się całkiem dobrym zdrowiem. Z tej okazji jubilatkę odwiedziła zastępczyni burmistrza Elżbieta Dmitruk wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Aleksandrą Duc-Cichor oraz zastępcą przewodniczącego czeladzkiej Rady Miasta Marcina Gądeckiego.

Pani Maria, po trudach wypędzenia z rodzinnej miejscowości w okolicy Lwowa, a także przymusowych robót w niemieckiej rodzinie podczas drugiej wojny światowej, trafiła najpierw do Warszawy, a stamtąd do Czeladzi. Tu została pielęgniarką. Przez dziesięć lat pracowała w szpitalu, w którym opiekowała się dziećmi. Tu poznała swojego przyszłego męża, górnika z kopalni „Saturn” I tu mieszka do dziś. Doczekała się trzech córek, kilkoro wnucząt i prawnuków. Panią Marią, mimo dużej samodzielności, opiekuje się kochająca ją rodzina. Ma więc radosne usposobienie i stara się cieszyć nadal życiem.

Panią Marię w bloku przy ul. Waryńskiego znają niemal wszyscy. Z okazji 102 urodzin sąsiedzi także nie zapomnieli złożyć serdecznych życzeń.