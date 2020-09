Panorama centrum Katowic z ulicy Kościuszki. Najwyższy budynek Katowic .KTW zmienia miasto. Okolice pl. Miarki to świetny punkt widokowy

Biurowce .KTW zmieniają panoramę Katowic. Inaczej wygląda nie tylko fragment miasta obok Spodka i ronda. Zmienia się widok na Katowice z zachodu, z Chorzowskiej, ze wschodu, z Roździeńskiego. Ale najpiękniej miasto wygląda z południa.

Spójrzcie na zdjęcia. To widok na północ z ulicy Kościuszki, po drugiej stronie torów i co najmniej kilometr od inwestycji przy strefie kultury. Do tej pory widać było jedynie Altusa i wieżowce przy Ordona. Teraz widok zamyka najwyższy budynek Katowic w budowie. Dla porównania, w galerii znajdziecie też zdjęcia widoku z ulicy Kościuszki z 2012 i 2013 roku. Możecie porównać, jak wówczas prezentowała się panorama Katowic z tego miejsca.