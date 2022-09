Panorama Katowic z wieży spadochronowej. Co za widoki! Zobacz zdjęcia

Katowice. Panorama miasta z wieży spadochronowej w Parku im. Tadeusza Kościuszki. Zobacz zdjęcia

Panorama Katowic. Co za widoki!

Katowice. Wieża spadochronowa w Parku im. Tadeusza Kościuszki

35-metrowa stalowa wieża spadochronowa w Katowicach w Parku im. Tadeusza Kościuszki ma bogatą historię. Do lat 50. XX wieku była wykorzystywana do szkolenia lotniczego i szkolenia skoczków spadochronowych. Wiąże się z nią także pewna legenda. Miała być punktem obrony Katowic. W pierwszych dniach II wojny światowej harcerze Związku Harcerstwa Polskiego mieli stawić opór wkraczającym do miasta oddziałom Wehrmachtu. Do dzisiaj sprawa budzi kontrowersje, a tożsamość obrońców do tej pory nie była ujawniona. Teraz obiekt jest pomnikiem poświęconym wszystkim obrońcom Katowic, poległym i zamordowanym przez Niemców w 1939.