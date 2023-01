Papież Benedykt XVI był jasnogórskim pielgrzymem. Przypominamy jego wizytę w Częstochowie

Papież senior został pochowany w Grotach Watykańskich w miejscu, w którym do beatyfikacji w 2011 roku znajdował się grób Jana Pawła II. Po beatyfikacji Jana Pawła II, 1 maja 2011 roku jego grób został przeniesiony z Grot Watykańskich do bazyliki Świętego Piotra do kaplicy św. Sebastiana. W poniedziałek, 2 stycznia ciało papieża Benedykta XVI wystawiono w bazylice św. Piotra, gdzie przez trzy dni wierni oddają hołd zmarłemu.

Na Jasnej Górze trwa modlitwa za śp. Benedykta XVI. W Kaplicy Cudownego Obrazu wystawiony jest jego portret. W dniu pogrzebu, w czwartek, 5 stycznia o godz.13.30 odprawiona została przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Msza święta.

Benedykt XVI w 2006 roku odbył pielgrzymkę do Polski w dniach 25–28 maja, śladami Jana Pawła II. Odwiedził Warszawę, Częstochowę, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską, Kraków, Oświęcim.