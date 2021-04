Papież Franciszek pod lupą prokuratury? MEMY Słowa papieża Franciszka obraziły uczucia religijne Polaków? Internet komentuje TK

Słowa papieża Franciszka zbada Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście. Cytat z Ojca Świętego został umieszczony przez dwóch mężczyzn na tęczowym transparencie. Brzmiały one: "Bóg cię kocha takiego, jakim jesteś". Nie byłoby w tym nic szokującego, gdyby ktoś nie złożył zawiadomienia w tej sprawie do prokuratury. Co na to internet? Absurdalna sytuacja wywołała falę komentarzy, a sieć opanowały memy. Obejrzyj je w galerii zdjęć.