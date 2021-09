Papież Jan Paweł II jeździł BMW. W Częstochowie na Jasnej Górze zaprezentowano samochód papieża

Samochód Jana Pawła II na Jasnej Górze

Samochód, którym jeździł Jan Paweł II to BMW. Został wyposażony w napęd na cztery koła. Jest to bardzo rzadko spotykany model 525ix. Pojazd o o takim oznaczeniu był wyposażony w rzędowy, sześciocylindrowy silnik ZI o mocy 192 KM. BMW 525ix dostępne było zarówno ze skrzynią manualną, jak i automatyczną. Ta pierwsza opcja trafiła do papieskiej wersji.