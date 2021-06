Para prezydencka w Koszęcinie. W siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk prezydent Andrzej Duda odebrał Gwiazdę Górnośląską

Andrzej Duda odebrał wyróżnienie

Głowa państwa odebrała też z rąk marszałka województwa, Jakuba Chełstowskiego, wyróżnienie - kopię odznaczenia "Gwiazdę Górnośląską", które będzie przyznawane za pomoc w kultywowaniu historii powstań śląskich. Prezydent podziękował za wyróżnienie wyraził radość z obecności w Koszęcinie.

- Jesteśmy w miejscu bardzo szczególnym, dlatego że tutaj jest siedziba zespołu "Śląsk", który za kilka dni będzie obchodził 68. rocznicę powstania. Powstał po to, by w jakimś sensie utrwalić śląską kulturę. A czym jest ta śląska kultura? Jest obliczem polskiej kultury. Jest on także po to, by uczyć kolejne pokolenia Polaków, jak ta kultura wygląda i jakie są jej wzorce. Dziękuję za te 68 lat - mówił Andrzej Duda.