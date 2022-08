Park Dietla w Sosnowcu to niezwykłe miejsce. Tutaj spotyka się historia i nowoczesność miasta. Poznaj jego historię

Na początek odrobina historii. Park Dietla swoją nazwę bierze od swojego sponsora – Henryka Dietla, niemieckiego przemysłowca, który na przełomie wieków osiadł w Sosnowcu i założył tu fabrykę włókienniczą, która przyniosła mu olbrzymi jak na te czasy majątek. Filantrop nie szczędził środków na rozwój miasta: był fundatorem szkół, cerkwi i kościołów. Równie wiele pieniędzy przeznaczył na swoją siedzibę: utrzymany w w stylu neoklasycystycznym pałac, znajdujący się przy ulicy 3 Maja, do dziś stanowi jedną z pereł architektury miejskiej Sosnowca. Równie wielką wagę przyłożył do okolicznych terenów zielonych: w duchu neoromantyzmu, te miały stanowić cichą i zieloną przystań dla wszystkich odwiedzających to miejsce.

W tym celu Henryk Dietel sprowadził do Sosnowca Ernsta Roberta Pietsche, niemieckiego ogrodnika. Ten we współpracy z architektem Fritzem Hanishem przemienił obsianą zbożem przestrzeń w całkowicie nowe miejsce.