Park Fusińskiego w Sosnowcu po metamorfozie. Mieszkańcy oceniają zmiany

Pierwszego dnia, odwiedzający park mogli liczyć na kilka atrakcji. O godzinie 16.30 odwiedzających po parku oprowadzał przewodnik, można było dostać sadzonki roślin. Dla mam, które tego dnia będą świętowały – przewidziano specjalne bukiety a dla dzieciaków bańki mydlane, balony z helem, watę cukrową. Tego dnia odbywały się tam także zajęcia fitness, grała orkiestra. To było święto parku. Chętnych by to zobaczyć na własne oczy nie brakowało.

Zmiany w parku przy Kresowej

Wchodząc do parku głównym wejściem, od razu widzimy nową, kompozytową bramę z laserowo wyciętymi motywami roślinnymi. Tuż za nią, nowe schody, uzupełnione o pochylnię i platformę widokową. Na razie, z powodu budowy egzotarium, główne wejście jest nieczynne. Wchodzi się od strony Stawików.

W parku pozostawiono bardzo dużą część starych, rosnących tam od wielu lat drzew, co z pewnością ucieszyło mieszkańców, którzy obawiali się rzezi starych, pięknych drzew, kosztem młodych sadzonek. Spacerowicze wciąż będą mogli tu znaleźć enklawę cienia w słoneczne, upalne dni. Te drzewa to też enklawa ciekawskich, puszystych wiewiórek. Jest ich tu pełno. Nie boją się ludzi.

Zrewitalizowana powierzchnia wynosi około 6,7 ha, z czego aż 5,49 ha to tereny biologiczne czynne. Przy poszczególnych gatunkach roślin znalazły się tabliczki z ich nazwami.