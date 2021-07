Park Kuronia to idealne miejsce do odpoczynku. Sosnowiczanie korzystają z tężni solankowej. Jest też nowa fontanna w stawie i park linowy Kacper Jurkiewicz

Jeśli szukacie miejsca do odpoczynku to wybierzcie się do Parku Kuronia w Sosnowcu. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie - ogromny plac zabaw, skate park, mini zoo, ścieżki rowerowe i rower miejski, małpi gaj dla małych dzieci czy tężnia solankowa. MZUK uruchomił niedawno nową fontannę, która choć jest oddalona od ludzi, robi wrażenie. W lipcu działać zaczął także park linowy Lina Adrena.