Park Śląski ogrodzony. Parkowy teren jest niedostępny dla spacerowiczów. Dlaczego? W Chorzowie odbędzie się FEST Festival

Ogrodzony Park Śląski. Utrudniony spacer po chorzowskim parku

Od 11 do 14 sierpnia 2021 roku na terenie Chorzowa odbędzie się FEST Festival. To 8 scen, prawie 100 artystów i 5 dni zabawy. Fani muzyki z pewnością się cieszą, że do Parku Śląskiego powrócił największy festiwal w Polsce. FEST Festival będzie pierwszą tak dużą imprezą muzyczną w Polsce, która odbędzie się od czasu wybuchu pandemii. FEST Festival jest biletowany, dlatego teren imprezy, został ogrodzony.