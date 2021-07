Park Śląski. Otoczenie hali wystaw Kapelusz po remoncie. Tzw. Ściany płaczu przeszły metamorfozę. A kiedy remont przejdzie hala Kapelusz? Olga Krzyżyk

Kolejne zmiany w Parku Śląskim. Do użytku we wtorek, 20 lipca, oddano otoczenie hali Kapelusz. To miejsce, gdzie dawniej odbywały się słynne wystawy kwiatowe, zanim zostały przeniesione do wnętrza hali wystaw kapelusz. Zobaczymy tutaj charakterystyczne ściany mozaikowe, czyli tzw. Ściany płaczu. Obok nich jest betonowy teren, gdzie będą mogły się odbywać różne wystawy. Trochę dalej jest więcej zieleni. Są nowe nasadzenia, a obok ławeczki i leżanki. Jest nawet źródełko pitnej wody.