Park Śląski po Fest Festivalu jest wielkim śmietnikiem. Festiwalowicze zostawili po sobie butelki, kubki i pełno śmieci

- Od wczoraj (15 sierpnia) od godziny 12.00 Fest Festival rozpoczął demontaż oraz sprzątanie terenu i przywracanie go do stanu sprzed Festiwalu. Ciągi komunikacyjne będą dzisiaj (16 sierpnia) otwarte, natomiast całość ogrodzeń będzie demontowana do 24 sierpnia. Wynika to z troski o bezpieczeństwo parkowych gości. Po terenie Festiwalu, celem demontażu infrastruktury eventowej porusza się sprzęt ciężki i trzeba być szczególnie ostrożnym. Kolejny fakt to, że przy otwartym terenie czas demontażu ze względu na utrudnienia zdecydowanie by się wydłużał - wyjaśnia Dagmara Piskorz, rzeczniczka prasowa Parku Śląskiego.