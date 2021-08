Park Śląski po Fest Festivalu. Zniknęły śmieci i festiwalowe konstrukcje. Mija termin oddania parkowego terenu po muzycznej imprezie

We wtorek, 24 sierpnia, mija ostateczny termin przekazania parkowego terenu przez organizatorów Fest festivalu. Fest Festival był największym muzycznym wydarzeniem w Polsce oraz jednym z największych w Europie w 2021 roku. Zabawa trwała od 11 do 14 sierpnia. Muzyczna impreza przyciągnęła tysiące osób. 9 scen, około 200 artystów, muzyka i zabawa.

Po czerech dniach zabawy w Parku Śląskim pozostały sceny, ogrodzenie oraz pełno śmieci. Organizator był jednak zobowiązany do posprzątania terenu i przywrócenia go do stanu pierwotnego. Czy tak się stało?

Odwiedzamy Park Śląski. Okazuje się, że dziesięć dni od zakończenia imprezy, po Fest Festivalu pozostały jedynie barierki, które postawiono przy drzewach i alejkach. Jedna na drugiej stoją przygotowane do zabrania.