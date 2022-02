Park Śląski w Chorzowie w obiektywie naszej fotoreporterki prezentuje się bajecznie

Park Śląski w Chorzowie urzeka o każdej porze roku

Nie od dziś wiadomo, że Park Śląski w Chorzowie cieszy się niesłabnącą popularnością. To miejsce bardzo chętnie wybierają mieszkańcy na długie spacery, również zimową porą. W czwartek, 3 lutego, wybrała się tam nasza fotoreporterka, aby porobić trochę zdjęć. Zwłaszcza, że pogoda na zewnątrz dopisywała. Nic więc dziwnego, że osób spacerujących nie brakowało.

Przypomnijmy, że jest to jeden z największych (jego powierzchnia wynosi ponad 500 hektarów) śródmiejskich parków na Starym Kontynencie. Według danych, Park Śląski w Chorzowie, co roku, odwiedza nawet 3 miliony osób, co jest niewątpliwie bardzo dobrym wynikiem.

W chorzowskim parku nie brakuje bowiem licznych atrakcji. Rodziny z dziećmi mogą udać się chociażby do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego i pooglądać z bliska najróżniejsze zwierzęta, albo podziwiać park z innej perspektywy - za sprawa kolejki linowej. Nie zapominajmy także o wesołym miasteczku, które kilka lat temu, przeszło gruntowną renowacją atrakcji, zmianą wystroju, a także nazwy.