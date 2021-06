Park Zielona pachnie czosnkiem niedźwiedzim. Wita nas ogromny bóbr, woda tryska z fontanny

Park Zielona w Dąbrowie Górniczej poleca się na długi, czerwcowy weekend. Soczysta zieleń wygląda teraz wyjątkowo, a do tego ten niesamowity zapach. Tak, niemal w całym parku czuć kwitnący czosnek niedźwiedzi. Kto nie był, niech się spieszy i zajrzy tu w najbliższych dniach.

Park Zielona to jedno z ulubionych miejsc wypoczynku mieszkańców Dąbrowy Górniczej i całego Zagłębia. W czerwcu prezentuje się świetnie. Na dzień dobry wita nas ogromna rzeźba bobra, a co ciekawe, ponownie działa także po bardzo długiej przerwie fontanna. Pachnie wspomniany czosnek, a alejki zachęcają do długich spacerów. A jeśli już obejdziemy cały park, to zawsze możemy skierować się w kierunku Pogorii III. To całkiem blisko. ZOBACZCIE ZDJĘCIA

Park Zielona w nowej odsłonie nawiązuje po niedawnej modernizacji do stylistyki lat 30. XX wieku, kiedy go założono. Całość prezentuje się ciekawie, z piękną fontanną, wygodnymi alejami centralnymi, naturalnymi alejkami wśród drzew, leśnym placem zabaw, stylowymi mostkami i kładkami nad parkowymi potokami i stawem.

Otoczenie popularnego „okrąglaka”, czyli kręgu tanecznego, to dziś przestrzeń z nowymi alejkami, ławkami, nowoczesnym oświetleniem i mnóstwem zieleni. Przy kręgu widać trzy daty: 1936 – rok powstania parku Zielona, 1957 – przebudowa parku i powstanie kręgu tanecznego, 2018 – modernizacja całego parku.

Po przebudowie swoją świetność odzyskał także parkowy staw, który został oczyszczony – do wywiezienia mułu wykorzystano niemal 300 ciężarówek. Atrakcją jest pływający pomost. Odnowiony został też most nad wpływającą do stawu rzeczką.