Parki Świateł w województwie śląskim: Gdzie są? Ile kosztują bilety? Co w nich zobaczymy? Sprawdź, w jakie magiczne miejsce się wybrać

Parki świateł to wyjątkowe miejsca pełne magii powstające w okresie jesienno - zimowym kiedy dni stają się krótkie, a noce dłuższe. Wielkimi krokami zbliżamy się do mikołajek i świąt Bożego Narodzenia - nie ma chyba lepszego momentu by wprowadzić do swojego życia odrobinę magicznego klimatu. Trudno o lepszy pomysł na zimową, rodzinną wycieczkę niż właśnie odwiedziny w jednym z rozświetlonych, nawiązujących do bajek lub snów ogrodów, w których znajdziemy pełno atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.