Parkowanie płatne pod Lidlem i Aldi uciążliwe i wbrew interesom klientów. UOKiK nałożył karę na operatora parkingów TD System

Klienci jednak skarżyli się, że TD System nie uznawał reklamacji, a opłaty nakładał w chwili, gdy nie minął czas przeznaczony na bezpłatne parkowanie.

W dniu wczorajszym (28.02.2020 r.) po raz pierwszy w życiu przyjechałam do sklepu ALDI w Pszczynie (…). Pobrałam z parkometru bilet i zostawiłam go w samochodzie na siedzeniu kierowcy – było ciemno a na to miejsce najmocniej świeciła latarnia. Po zrobieniu zakupów za wycieraczką miałam wezwanie do zapłaty z powodu braku biletu. - brzmi jedna ze skarg.