Parkowe Hercklekoty w Katowicach. 600 osób biegało w Dolinie Trzech Stawów ZDJĘCIA, WYNIKI

Parkowe Hercklekoty w Katowicach. 600 osób biegało w Dolinie Trzech Stawów

600 biegaczy wystartowało w IX Parkowych Hercklekotach w Katowicach. Imprezę rozegrano w dniach 11 i 12 lutego w Dolinie Trzech Stawów. W sobotę w Katowickim Parku Leśnym rywalizowały dzieci, natomiast w niedzielę na trasę wyruszyli dorośli biegacze.

Start i meta Parkowych Hercklekotów w Katowicach znajdowały się za lotniskiem Muchowiec obok parkingu na ul. Francuskiej. Do wyboru były dwa dystanse - 5 i 10 km. Jako pierwsi na trasę ruszyli w niedzielę uczestnicy biegu na 10 km, którzy dwukrotnie pokonywali 5 km pętlę. Takich śmiałków było blisko 250.

Po nich w samo południe do rywalizacji przystąpili biegacze i miłośnicy nordic walking na dystansie 5 km. Do biegu zgłosiło się 300 zawodniczek i zawodników, a do marszu setka chętnych. Dopisała pogoda, bo choć temperatura wynosiła tylko kilka stopni tom świeciło piękne lutowe słońce.