Parkowy Kiermasz Kwiatowy już w ten weekend w Parku Śląskim Marcin Śliwa

Kolejna edycja Parkowego Kiermaszu Kwiatowego to wydarzenie, na które z utęsknieniem czekają miłośnicy roślin. Kiermasz rozpocznie się w piątek, 20 maja, i potrwa do niedzieli, 22 maja, na terenie Ogrodu Mozaikowego w Parku Śląskim w Chorzowie. W programie imprezy są m.in. warsztaty, prelekcje, spacer z parkowym ogrodnikiem, występy artystyczne i targ roślin, które do Parku Śląskiego zostaną przywiezione przez wielu hodowców z całej Polski.