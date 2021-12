Pasażerowie pociągów w Katowicach jeźdżą bez maseczek. Co na to Koleje Śląskie i PKP Intercity? red.

Pasażerowie pociągów bez maseczek to prawdziwa plaga. W województwie śląskim na dworcach kolejowych, a także w pociągach, pasażerów obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. To dla bezpieczeństwa innych pasażerów oraz pracowników. Wielu pasażerów jednak nie stosuje się do tych przepisów, co martwi innych, którzy zaalarmowali redakcję Dziennika Zachodniego.