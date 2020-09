Patodeweloperka. Zobaczcie nieustawne i źle zaplanowane mieszkania. Architekt płakał, jak projektował

Tak, tak samo było w blokach z wielkiej płyty w PRL - ale przecież dziś nie buduje się bloków, lecz apartamentowce, prawda? A to zobowiązuje. Ciekawe jest to, że w przypadku wielu inwestycji większość mieszkań jest zaprojektowana poprawnie, ale znajdzie się jeden typ, który jest wyjątkowo nieustawny.

Pod każdym zdjęciem jest opis, na co warto zwrócić uwagę w tym konkretnym przypadku. To rzuty autentycznych mieszkań i propozycje aranżowania przestrzeni i ustawienia mebli w konkretnych pomieszczeniach, jakie proponują deweloperzy. Czasem na pozór wszystko wygląda ok, ale - warto pamiętać, że często w tych planach zmniejsza się rozmiar mebli - żeby pomieszczenie wydawało się większe i w rzeczywistości w salonie na 15 metrach mieści się tylko kanapa i telewizor. Na resztę nie ma miejsca.

Wszystko to nie są tanie inwestycje, bo wszystkie mieszkania z ilustracji kosztują minimum 5200 zł za metr (jeśli są położone daleko od centrum) do 8 tys. za metr. Zanim weźmiecie kredyt na 400 tysięcy, lepiej dobrze zmierzcie nowe mieszkanie. Bo może się okazać, że oprócz Was i kanapy, nie zmieści się tam już nic. Albo że będziecie spędzać poranki w kolejce do toalety.