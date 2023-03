Patriarchat nadal w modzie. ROZMOWA z Jackiem Masłowskim na temat tego, jak mężczyźni i kobiety odnajdują się w obecnym świecie

Czego pragną kobiety w stosunku do mężczyzn?

8 marca jest Dzień Kobiet, 10 marca Dzień Mężczyzn. Czy nie jest tak, że trzeba spotkać się gdzieś pośrodku – 9 marca i z Wenus oraz z Marsa zejść na Ziemię?

Jacek Masłowski: To jest absolutnie fundamentalny sens spotkanie się jednej i drugiej płci - reprezentantów i reprezentantek ze względu na to, że my po prostu siebie nawzajem bardzo potrzebujemy. Po to, żeby życie było pełne - nasze życie indywidualne, ale też to społeczne. 9 marca można by zrobić Dzień Relacji i to moim zdaniem świetny pomysł, a inspiruje mnie do tego między innymi rozmowa, w której wczoraj brałem udział. Z dużą uwagą wysłuchałem kobiety, która zajmuje się tym samym w stosunku kobiet, czym zajmuję się ja wobec mężczyzn. Kiedy wsłuchiwałem się w jej słowa, miałem wrażenie, że ona mówi o mężczyznach, a nie o kobietach. To jest inspirujące z tego powodu, że na dobrą sprawę pod wieloma względami jesteśmy w tak samo trudnej sytuacji. Istnieją różnice, ale jeżeli chodzi o przeżywanie różnych rozterek życiowych, próby odpowiedzenia sobie na wiele ważnych egzystencjalnych pytań, to obie płcie zadają sobie bardzo podobne pytania i przeżywają swoją drogę. Krótko mówiąc, przeżywają głęboką samotność.