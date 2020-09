Patroni lotnisk na świecie i w Polsce. Lotnisko w Pyrzowicach ma nosić imię Wojciecha Korfantego. Kto patronuje innym portom lotniczym?

Założę się, że lotnisko, które przychodzi Wam do głowy na pytanie o patrona to Paryż i lotnisko de Gaulle'a (CDG - od nazwiska patrona jest też skrót nazwy lotniska wg IATA). Ewentualnie im. Kennedy'ego w Nowym Jorku (skrót IATA: JFK). To najsłynniejsze lotniska z patronami. Ale też "swoje" lotniska mają gwiazdy, jak Christiano Ronaldo (lotnisko na Maderze), państwo Clintonowie (niewielki port w USA), królowa Sofia (Teneryfa). Port lotniczy w Chicago - Chicago-O’Hare - ma nazwę na cześć amerykańskiego pilota wojskowego Edwarda „Butcha” O’Hare. Słynny Josef Strauss patronuje lotnisku w Monachium, a Leonardo da Vinci - portowi w Rzymie (Fiumicino). Port lotniczy Lyon-Saint-Exupéry – nosi imię po słynnym pisarzu.

Kilkudziesięciu patronów niemal hurtowo zyskały lotniska w Rosji kilka lat temu. Lotnisko Szeremetiewa w Moskwie od 2019 roku nosi imię Aleksandra Puszkina, lotnisko Magadan - Władimira Wysockiego. Fizyk Igor Kurczatow jest patronem lotniska - oczywiście - w Czelabińsku.