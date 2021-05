Patryk Czarnowski kończy karierę siatkarską po 17 latach w PlusLidze. Ostatnie lata grał dla Aluronu CMC Warty Zawiercie

- To są takie kosmiczne mecze, można powiedzieć. Granie dla swojego narodu, z orzełkiem na klacie - samo założenie tego stroju, wystąpienie w meczach to jest zaszczyt. To jest wielkie wyróżnienie i na pewno nie zabraknie nikomu motywacji, będąc w reprezentacji, by walczyć o najwyższe cele i walczyć z innymi drużynami - wspomina.