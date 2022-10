Patryk Rombel: Włosi to bardzo waleczny zespół

Eliminacje ME rozpoczynamy od meczu z Włochami. Co pan może powiedzieć o naszym rywalu?

Włosi to zespół, który ostatnio napędził stracha Słoweńcom. W meczu u siebie przegrali na własne życzenie ze Słowenią jedną bramką, a przez większą cześć meczu prowadzili. Mają dużo zawodników z doświadczeniem w lidze francuskiej czy w lidze hiszpańskiej, więc to nie są ludzie z przypadku. To gracze, którzy zbierali doświadczenie w mocnych europejskich ligach, więc musimy podejść z pełnym respektem do rywala.

Nie ma jednak co ukrywać, że to my jesteśmy faworytami tego spotkania.

Oczywiście mamy gotowy swój plan na ten mecz, który tak naprawdę był gotowy już w czerwcu. Został on przekazany zawodnikom najpierw za pośrednictwem spotkań online. Teraz spotykamy się już w Katowicach twarzą w twarz i to co żeśmy przygotowali do tego momentu musimy dopracować na trzech treningach, bo tyle zajęć mamy przed tym spotkaniem. W czwartek musimy wyjść na boisko i ten plan zrealizować w jak największym stopniu, bo na tym to wszystko polega.