Paulina Szczygielska z Tychów w finale Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Gdynia Open

Paulina Szczygielska z IV LO (w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka) znalazła się wśród finalistów Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Gdynia Open.

Uczestników oceniać będą Jerzy Petersburski junior, Katarzyna Cerekwicka, Łukasz Zagrobelny, Wanda Kwietniewska i Kamil Bijoś.

To oni zdecydują, kto otrzyma Grand Prix, kto będzie Osobowością Festiwalu oraz kto jakie miejsce zajmie w swojej kategorii, ale prócz tego jest jeszcze nagroda publiczności. I w tym momencie jurorami jesteśmy my wszyscy. Wystarczy wejść na strony www.gdyniaopen.pl czy www.mdk.gdynia.pl i zagłosować na najlepsze wykonanie. Głosowanie trwa do południa 31 maja na gdyniaopen.pl.

Na Paulinę zagłosować można (

Paulinę Szczygielską poznaliśmy przy okazji jej duetu z Raisą Misztelą, finalistką programu "The voice senior", w piosence "Nie narzekam".

Paulina Szczygielska z Raisą Misztelą